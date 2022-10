De populaire identiteitsapp Itsme kan voortaan ook gebruikt worden door jongeren vanaf 16 jaar. Tot nu toe moesten gebruikers minstens 18 jaar zijn. Het bedrijf achter de toepassing zegt zo 'de digitale kloof bij onze jeugd te willen verkleinen'.

Van de volwassen Belgen bezit intussen zo'n 80 procent (circa 6,5 miljoen mensen) een Itsme-account waarmee ze zich digitaal kunnen aanmelden bij hun bank, telecombedrijf, mutualiteit, overheidsdienst en andere instanties. Minderjarigen konden tot nu toe geen profiel aanmaken, terwijl er zich steeds meer situaties voordoen waarbij ook 16- tot 18-jarigen een Itsme-account kunnen gebruiken. Denk aan de inschrijving voor het hoger onderwijs, een vakantiejob, de aanmelding voor het rijexamen of online stemmen bij de Vlaamse Jeugdraad.

Activatie via de bank

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen met onmiddellijke ingang een Itsme-account aanmaken via hun bank (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, CBC, KBC, Fintro of Hello Bank), op voorwaarde dat ze hun eID-kaart recentelijk hebben laten uitlezen in een filiaal. 'Een account aanmaken via de elektronische identiteitskaart is technisch niet mogelijk, omdat het handtekeningcertificaat op een eID pas geactiveerd wordt vanaf 18 jaar', klinkt het.

Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring.

De digitale kloof bij jongeren in cijfers Met de uitbreiding naar 16- en 17-jarigen hoopt Itsme deze groep naar eigen zeggen 'vroeger mee te krijgen met de digitalisering'. 'Want ook al zijn ze opgegroeid met internet, toch zien we bij de jeugd een diepere digitale kloof ontstaan.' In 2021 had een op de drie jongeren tussen 16 en 24 jaar (33 procent) minder ontwikkelde digitale vaardigheden, zo blijkt uit de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting, die zich baseert op Vlaamse, Waalse en federale statistieken. Vooral jongeren met een laag opleidingsniveau voldoen niet aan het stereotiepe beeld van de 'digital natives': 45 procent van hen heeft zwakke digitale vaardigheden, tegenover 22 procent van degenen met een diploma hoger onderwijs. Op het vlak van e-administratie is er ook een groeiende kloof. Slechts 56 procent van de laaggekwalificeerde jongeren maakte in 2021 gebruik van e-administratie, tegenover 86 procent van de jongeren met hogere diploma's. Tussen 2019 en 2021 steeg deze kloof van 28 naar 30 procent. 'Dit alles doet vragen rijzen bij de digitalisering van tal van diensten', klinkt het in de studie. De jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum Imec komt eveneens met weinig opbeurende cijfers. Vlaamse jongeren zijn misschien wel vingervlug met hun smartphone en TikTok, maar toch is een kwart (24 procent) van de 16- tot 24-jarigen niet mee met het digitale jargon. De cloud, 5G, two-factor authentication, ... Voor één op de vier jongeren zijn het net iets te veel technische termen waarvan impliciet verondersteld wordt dat ze die kennen en beheersen. 17 procent zegt zelfs bepaalde digitale toepassingen te vermijden omdat ze er niet vertrouwd mee zijn. 'We staan als maatschappij voor een gigantische uitdaging om die digitale kloof zo snel mogelijk te dichten', aldus Imec.

