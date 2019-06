Al meer dan één miljoen Belgen hebben een Itsme-account aangemaakt. Vorige maand vonden 3,7 miljoen acties plaats met de app waarmee je je online identiteit kan bevestigen.

De Belgische identiteitsapp Itsme werd iets meer dan twee jaar geleden gelanceerd. Op een persconferentie kondigt het bedrijf aan dat intussen al 1.069.813 Belgen gebruik maken van de authenticatiemethode. "Van de actieve beroepsbevolking - 7,5 miljoen Belgen tussen 20 en 64 jaar - heeft dus al 14 procent een Itsme-account. Elke maand komen er gemiddeld zo'n 50.000 tot 60.000 gebruikers bij en vorige maand mochten we zelfs een nieuw record van 100.000 nieuwe gebruikers optekenen", klinkt het.

Dat kunnen er deze maand nog een stuk meer worden, aangezien Itsme ook gebruikt kan worden om in te loggen op Tax On Web. "Wij zijn wellicht een van de weinig bedrijven die uitkijken naar de belastingaangifte", lacht Kris De Ryck, CEO van Belgian Mobile ID. Dat consortium verenigt de vier banken en drie telecomoperatoren die aan de wieg stonden van de app.

Volgens De Ryck vindt de authenticatieapp ingang in zowat alle domeinen van de samenleving waar het digitale barrières kan verlagen. "Je ziet een echt cascade-effect. We zijn gestart met de overheid en de banken, sectoren waar veiligheid heel belangrijk is en waar we de inlogprocedure met de kaartlezer konden vervangen. Nu zie je een overflow naar andere sectoren. Elke maand komen er gemiddeld drie nieuwe partners bij", vertelt hij.

De Ryck ziet nog vele mogelijke toepassingen voor de identiteitsapp. "We zitten nog maar aan het begin van de mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het Internet of Things waar geconnecteerde toestellen nu enorme veiligheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Op termijn zouden we het ook kunnen gebruiken om te stemmen. Om ervoor te zorgen dat dat anoniem kan, moet er dan natuurlijk wel nog een extra schil rond gebouwd worden."