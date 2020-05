De Belgische identificatie-app Itsme heeft deze maand de kaap van 2 miljoen gebruikers overschreden. De coronacrisis brengt het gebruik van de toepassing in een versnelling, maar winstgevendheid is nog niet voor de eerste jaren.

Itsme werd drie jaar geleden op poten gezet door een consortium van een aantal Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en de telecomoperatoren Proximus, Orange en Telenet. Intussen kunnen gebruikers al inloggen of documenten ondertekenen bij honderden digitale platformen van overheden of privébedrijven. Mensen gebruiken de app onder meer bij het digitaal invullen van de belastingbrief.

Op een jaar tijd is het aantal accounts verdubbeld van 1 naar 2 miljoen. En de app wordt ook vaker gebruikt: vorig jaar in mei noteerde het bedrijf 3,75 miljoen 'acties', deze maand verwacht Itsme op 8 miljoen af te klokken. In de coronamaanden maart, april en mei groeide Itsme met meer dan 30 procent boven de opwaartse trend die werd verwacht, luidt het. Het volume van elektronische handtekeningen voor het ondertekenen van documenten verdubbelde zelfs tijdens de lockdownperiode.

Lonken naar buitenland

Winstgevend is Itsme evenwel nog niet. Vorig jaar liep het verlies van Belgian Mobile ID, het bedrijf achter de dienst, op tot 11,26 miljoen euro, tegen 7 miljoen in 2018. De omzet steeg van 1,9 naar 2,9 miljoen euro. CEO Kris De Ryck legt uit dat er een uitzonderlijke afschrijving van 4,6 miljoen euro in de boeken is gezet: 'Operationeel is er 6,6 miljoen euro verlies. Maar als Itsme blijft groeien, verwachten we in 2022 voor het eerst break-even te draaien'.

Dat scenario houdt alleen rekening met het Belgische plan. De Ryck denkt in ons land 'relatief gemakkelijk' naar circa 5 miljoen gebruikers te kunnen gaan. Itsme lonkt echter ook naar het buitenland. Vorig jaar werd al een eerste stap gezet in Luxemburg. Na de zomer zou het mogelijk moeten zijn om volledig mobiel een Itsme-account aan te maken op basis van een internationaal paspoort en een Europese ID-kaart of rijbewijs. Dat opent de deur voor gebruik van de toepassing in het buitenland, klinkt het.

'We spreken met een aantal partijen', zegt De Ryck. In Europa heeft momenteel alleen Estland een concurrent met dezelfde mogelijkheden. 'Dat brengt ons in een interessante positie. Nu moeten we deals maken. Een uitrol kan dan snel gaan.'

Itsme werd drie jaar geleden op poten gezet door een consortium van een aantal Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en de telecomoperatoren Proximus, Orange en Telenet. Intussen kunnen gebruikers al inloggen of documenten ondertekenen bij honderden digitale platformen van overheden of privébedrijven. Mensen gebruiken de app onder meer bij het digitaal invullen van de belastingbrief.Op een jaar tijd is het aantal accounts verdubbeld van 1 naar 2 miljoen. En de app wordt ook vaker gebruikt: vorig jaar in mei noteerde het bedrijf 3,75 miljoen 'acties', deze maand verwacht Itsme op 8 miljoen af te klokken. In de coronamaanden maart, april en mei groeide Itsme met meer dan 30 procent boven de opwaartse trend die werd verwacht, luidt het. Het volume van elektronische handtekeningen voor het ondertekenen van documenten verdubbelde zelfs tijdens de lockdownperiode.Winstgevend is Itsme evenwel nog niet. Vorig jaar liep het verlies van Belgian Mobile ID, het bedrijf achter de dienst, op tot 11,26 miljoen euro, tegen 7 miljoen in 2018. De omzet steeg van 1,9 naar 2,9 miljoen euro. CEO Kris De Ryck legt uit dat er een uitzonderlijke afschrijving van 4,6 miljoen euro in de boeken is gezet: 'Operationeel is er 6,6 miljoen euro verlies. Maar als Itsme blijft groeien, verwachten we in 2022 voor het eerst break-even te draaien'.Dat scenario houdt alleen rekening met het Belgische plan. De Ryck denkt in ons land 'relatief gemakkelijk' naar circa 5 miljoen gebruikers te kunnen gaan. Itsme lonkt echter ook naar het buitenland. Vorig jaar werd al een eerste stap gezet in Luxemburg. Na de zomer zou het mogelijk moeten zijn om volledig mobiel een Itsme-account aan te maken op basis van een internationaal paspoort en een Europese ID-kaart of rijbewijs. Dat opent de deur voor gebruik van de toepassing in het buitenland, klinkt het.'We spreken met een aantal partijen', zegt De Ryck. In Europa heeft momenteel alleen Estland een concurrent met dezelfde mogelijkheden. 'Dat brengt ons in een interessante positie. Nu moeten we deals maken. Een uitrol kan dan snel gaan.'