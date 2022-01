De toepassing Itsme, om in te loggen op verschillende (overheids)websites, is na een urenlange panne opnieuw beschikbaar. Dat meldt een woordvoerster van het bedrijf.

Inloggen met de Itsme-app was sinds maandagmiddag onmogelijk. Volgens woordvoerster Sylvie Vandevelde was dat het gevolg van een intern technisch probleem met de connectie. Tegen de avond was het probleem van de baan, maar Itsme blijft de toestand van dichtbij opvolgen tijdens de drukke ochtendperiode.

In november en december vorig jaar werd Itsme getroffen door gelijkaardige storingen. Ook tijdens die incidenten was de dienst enkele uren niet te gebruiken.

Digitale identiteit

Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds.

Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring. Het is onder meer een manier om vaccinatiebewijzen en testresultaten in te laden in de CovidSafe-app.

