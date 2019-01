iTunes komt naar Samsung Smart TV's

Samsung meldt dat het vanaf de lente iTunes gaat draaien op nieuwe modellen van zijn Smart TV's. Films en series kunnen via een 'iTunes Movies and TV' app op de toestellen worden bekeken in een honderdtal landen.

Het is niet de eerste keer dan iTunes bruikbaar is buiten Apple's eigen ecosysteem, maar Samsung is wel de eerste die een rechtstreekse app voor Apple's bibliotheek op een toestel zet. Eerder konden gebruikers hun bij Apple aangekochte films bekijken via aggregatie-apps zoals Movies Anywhere, waarin niet alleen Apple TV, maar ook Google Play, Prime Video, Microsoft Movies & TV en meer zitten.

Volgens Samsung zal de iTunes-app gebruikers toelaten om hun bestaande iTunes-bibliotheek te bekijken, en naar de iTunes store te gaan om nieuwe muziek, series en films te huren of kopen, vermoedelijk zonder daarvoor een Apple TV box te kopen. De dienst lijkt te passen in bredere plannen van Apple om dit jaar een eigen streamingdienst te lanceren (in navolging van onder meer Netflix, Disney en Amazon Prime). Om daar een succes van te maken, zou de iTunes-app alvast op zoveel mogelijk toestellen beschikbaar moeten zijn.

Naast iTunes komt Samsung verder met ondersteuning voor AirPlay 2 op zijn high end toestellen, waaronder QLED 4K en 8K TVs, en meerdere UHD en HD models.

Alexa en Google Assistant

Samsung maakt verder ook plaats op zijn toestellen voor extra stem-assistenten. Het bedrijf lijkt toe te geven dat nogal wat consumenten al in één of ander systeem geïnvesteerd hebben dat niet Bixby heet, want het meldt dat zijn Smart TV's later dit jaar openstaan voor digitale assistenten die niet door Samsung zelf gemaakt worden.

Gebruikers zullen Amazon Alexa of Google Assistant op hun televisie kunnen installeren, en daarna hun toestel kunnen bedienen via een Echo, Google Home of andere slimme luidspreker die ze al in huis hebben. De voorwaarde lijkt hier wel dat die gebruiker al zo'n luidspreker heeft. De Smart TV's kunnen met bijvoorbeeld een Echo worden verbonden om enkele simpele commando's uit te voeren. Bixby blijft daarbij wel de 'native' assistent van de Smart TV, die werkt via de ingebouwde hardware en meer functies op het toestel kan aansturen.