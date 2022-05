Het aantal dossiers rond gegevenslekken dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) behandelt, stijgt jaar na jaar. 'Digitalisering en meer thuiswerk leiden tot meer risico's rond persoonsgegevens'.

Dat meldt De Zondag.

'De voorbije twaalf maanden is het aantal meldingen van gegevenslekken gestegen tot 1.529', zegt GBA-woordvoerster Aurélie Waeterlinckx. 'Het jaar ervoor waren dat er 1.232. Zo'n gegevenslek gaat bijvoorbeeld over een bedrijf dat slachtoffer is van hackers die schadelijke software installeren, waardoor hun gegevens worden gegijzeld, of een organisatie die per ongeluk gegevens doorstuurt naar de verkeerde persoon. Het komt ook voor dat een werknemer een laptop verliest waarop bestanden met persoonsgegevens staan.'

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om datalekken die risico's kunnen inhouden voor de betrokken persoon, te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 'Dat het aantal meldingen de voorbije twee jaar gestegen is, heeft te maken met de versnelling van de digitalisering in onze maatschappij tijdens de coronapandemie', zegt Waeterlinckx. 'Die digitalisering leidt tot meer risico's ten aanzien van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. Mensen werken vaker van thuis uit, waardoor een veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk noodzakelijk is. De versnelde digitalisering zorgt ook voor meer digitale misdrijven, zoals phishing, ransomware en hacking.'

