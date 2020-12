In wat op erg veel vlakken een rampjaar was, slaagde de IT-sector er als een van de weinigen in om te groeien. Massaal thuiswerk en videobellen op afstand, nogal wat diensten vaarden er wel bij. De zeven hieronder hadden minder geluk. Van deze bedrijven, diensten en technologieën namen we in 2020 afscheid.

Het bedrijf van Android-medeoprichter Andy Rubin hield er in februari mee op. Het bedrijf maakte eigenwijze smartphones, maar wist niet veel potten te breken. Het heeft uiteindelijk één toestel op de markt gebracht, naast een home speaker en enkele accessoires.

Essential kreeg aanvankelijk veel positieve aandacht omdat het bedrijf werd opgericht door Rubin, de man die Android bedacht en tot 2013 het besturingssysteem leidde. In de loop van 2018 raakte echter bekend dat Rubin gedwongen moest vertrokken na seksueel wangedrag.

Analoge radio (via de kabel)

Telenet schakelde in februari het analoge radiosignaal via de kabel uit. Bedoeling was om ruimte vrij te maken op het kabelnetwerk voor het toenemende aantal digitale toepassingen. Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, zullen niet langer een signaal ontvangen.

Alternatieven voor het oude radiosignaal zijn onder meer internetradio en DAB+. Gebruikers kunnen natuurlijk nog wel gebruik maken van analoge radio via een antenne (de klassieke manier dus), al lijkt die oplossing geen lang leven beschoren. De overheid zet al een tijd in op DAB+ en hoopt in 2022 de analoge antenne in het hele land uit te schakelen.

IncrediMail

De maildienst stopte in maart na twintig jaar. IncrediMail richtte zich vooral op het verrijken van e-mails. Denk daarbij aan smileys, gifs en andere visuele prikkels. Op zijn hoogtepunt had IncrediMail naar eigen zeggen vier miljoen gebruikers.

Het was een van de eerste maildiensten die inzetten op verregaande personalisatie van het platform. Nu echter sociale media en instant messengers een groot deel van het visuele hebben overgenomen, zag de dienst niet veel nood meer voor zichzelf.

Privacy Shield

In juli schrapte het Europees Hooggerechtshof het dataverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Bedrijven die persoonlijke gegevens van de EU naar andere wettelijke regio's sturen, moeten daar dezelfde garanties rond privacy bieden als in de EU zelf. Het huidige verdrag dat daarover bestaat, biedt hiervoor niet genoeg garanties, aldus het Hof, dat het verdrag ongeldig verklaarde.

Privacy Shield moest datatransfers tussen de EU en de Verenigde Staten regelen, en moest het bijvoorbeeld mogelijk maken dat bedrijven als Facebook persoonsgegevens transfereren. Het verdrag was zelf al een stoplap die uitgedokterd werd nadat een eerdere overeenkomst, Safe Harbour, door hetzelfde Hooggerechtshof ongeldig werd verklaard.

Een nieuw dataverdrag is er overigens nog niet. Gegevensoverdrachten tussen Europa en de VS zitten sinds juli in een soort niemandsland, waarbij ze nog wel gebeuren, maar er geen duidelijke wettelijke grondslag is.

Blackberry telefoons (nog eens)

In augustus stopte TCL met de productie van BlackBerry-smartphones. Ondersteuning voor de toestellen stopt volledig op 31 augustus 2022. De Chinese fabrikant kocht de rechten om telefoons onder die merknaam uit te brengen in 2016. Tot nu toe heeft nog geen ander bedrijf zich aangemeld, waardoor het nu wel eens echt het einde kan zijn van de iconische smartphone met toetsenbord.

Het is overigens al de tweede keer dat we Blackberry ten grave dragen, gezien de originele maker, het Canadese RIM, in 2016 ophield met het maken van smartphones. De toestellen waren bijzonder populair in de beginjaren 2000, maar konden de concurrentie met iPhone en Android niet aan. Met het bedrijf BlackBerry (zoals RIM tegenwoordig heet) gaat het overigens nog wel uitstekend. Het pivoteerde de voorbije jaren richting cybersecurity en IoT.

Google Play Music

De muziekapp werd eind oktober door Google afgevoerd. Google Play Music werd in 2011 in het leven geroepen als een soort iTunes-concurrent. Gebruikers konden de app inzetten om hun eigen tracks in de cloud op te slaan, of om nieuwe muziek te kopen in de online winkel. In 2013 kwam daar ook een streamingdienst bij met een maandelijks abonnement dat toegang gaf tot de volledige catalogus, zoals bij Spotify. In 2018 werd echter YouTube Music aangekondigd, en waren meteen ook de dagen van Google Play Music geteld.

Quibi

Mobiele streamingdienst Quibi werd in april 2020 gelanceerd, en sloot zes maanden later alweer de boeken. In zijn bijzonder korte leven, probeerde de dienst vernieuwing te brengen door hard in te zetten op de mobiele vormgeving, met bijvoorbeeld scenes die je in landschap- dan wel in portretmodus kon bekijken. Opvallend voor een dienst als deze was ook de Hollywood-invloed. In tegenstelling tot YouTube of TikTok, die het vooral moeten hebben van gratis content de wordt geüpload door gebruikers, ging Quibi van bij het begin met bestaande sterren in zee voor korte professioneel geproduceerde programma's.

Het project was gestart toor Jeffrey Katzenberg, ex-voorzitter van filmstudio Dreamworks, en Meg Whitman, vooral gekend als de CEO van HP. In totaal haalden beiden bijna twee miljard dollar op, onder meer van grote filmstudio's, maar ze wisten geen echte potten te breken. Daar kan de timing ook mee te maken hebben: de dienst die zo op mobiele gebruikers mikte, werd midden in de corona-epidemie, met bijhorende lockdown, gelanceerd.

Flash

Op 31 december valt het doek definitief voor een van de meest invloedrijke web-technologieën. Adobe publiceerde begin december de allerlaatste update voor de plug-in, eerder gaven webgiganten Microsoft, Google, Mozilla en Apple al aan dat ze de technologie niet meer ondersteunen.

Adobe Flash Player gold jarenlang als dè plug-in voor webbrowsers om interactieve media af te spelen zoals video's, animaties en muziek, maar is ondertussen al enkele jaren aan een doodstrijd bezig. Adobe zelf kondigde drie jaar geleden aan dat het dit jaar zou stoppen met de ondersteuning ervan. De plug-in staat namelijk te boek als een bijzonder kwetsbaar stuk software, dat door allerlei bugs misbruikt kan worden om malware en ander tuig te installeren op de computers van surfers. Adobe raadt gebruikers aan de software weg te halen. Vanaf 12 januari 2021 zal er geen Flash content meer worden afgespeeld.

