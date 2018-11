Jack Dorsey, CEO van Twitter, ontketent Twitter-rel

Dorsey is op doorreis in India, een van de belangrijkste groeimarkten voor zijn sociale netwerk, en voor mobiel in het algemeen. Hij gaat tijdens deze reis onder meer in gesprek met journalisten en activisten rond hun ervaringen op Twitter, dat beschuldigd wordt van het faciliteren van intimidatie van prominenten Indiase vrouwen.

Tijdens een van de bijeenkomsten kreeg hij een bord in handen met de boodschap, vrij vertaald, 'Maak de Brahmaanse patriarchie kapot'. Dat is een verwijzing naar het kastenstelsel in India, waarvan de Brahmanen de hoogste zijn. Na de gesloten bijeenkomst had hij, volgens de krant The Guardian, het bord nog altijd vast toen er een foto van de groep werd gemaakt.

Een beleidsman van Twitter heeft zich ondertussen verontschuldigd, en meldt dat Twitter, noch Dorsey, de boodschap ondersteunen dat het Hindu kastensysteem samen met een door mannen gedomineerde maatschappij moet worden ontmanteld. Dat kreeg van zijn kant dan weer kritiek van Indiase activisten die deze twee systemen net willen tegengaan.