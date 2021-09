Jack Hamande ruilt na acht jaar de post- en telecomregulator in voor de dienst Digitale Transformatie.

Hamande was bijna vier jaar voorzitter van het BIPT in zijn eerste termijn. Zijn tweede termijn zou volgend jaar aflopen. Bij de regulator wordt hij opgevolgd door Bernardo Herman die de afgelopen elf jaar voor CSA, de Franstalige mediaregulator.

Herman was de laatste twee jaar directeur voor Europese zaken bij de regulator. Tussen 2004 en 2006 werkte hij al twee jaar voor het BIPT als juridisch adviseur. Hij neemt de taken van hamande, postale markt, controle, netwerkveiligheid en IT, over. Het BIPT zelf feliciteert zowel Hamande als zijn opvolger.

BOSA

In zijn nieuwe functie komt Hamande aan het hoofd te staan van het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie, een onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Die ondersteunt de regering en federale organisaties bij hun digitalisering. Voor hij in 2013 naar het BIPT trok werkte hij bij Belgacom (nu Proximus) als director public affairs.

Tijdens zijn loopbaan bij het BIPT was Hamande ook internationaal actief. Zo was hij medevoorzitter van de Universal Postal Union, raadslid bij de Europese regulator BEREC en bij de European Regulators Group for Postal Services.

Het vertrek bij het BIPT was sowieso nakend. Raadsleden mogen maar twee ambtstermijnen doen en het mandaat van Hamande liep sowieso af in 2022.

Hamande was bijna vier jaar voorzitter van het BIPT in zijn eerste termijn. Zijn tweede termijn zou volgend jaar aflopen. Bij de regulator wordt hij opgevolgd door Bernardo Herman die de afgelopen elf jaar voor CSA, de Franstalige mediaregulator.Herman was de laatste twee jaar directeur voor Europese zaken bij de regulator. Tussen 2004 en 2006 werkte hij al twee jaar voor het BIPT als juridisch adviseur. Hij neemt de taken van hamande, postale markt, controle, netwerkveiligheid en IT, over. Het BIPT zelf feliciteert zowel Hamande als zijn opvolger.In zijn nieuwe functie komt Hamande aan het hoofd te staan van het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie, een onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Die ondersteunt de regering en federale organisaties bij hun digitalisering. Voor hij in 2013 naar het BIPT trok werkte hij bij Belgacom (nu Proximus) als director public affairs.Tijdens zijn loopbaan bij het BIPT was Hamande ook internationaal actief. Zo was hij medevoorzitter van de Universal Postal Union, raadslid bij de Europese regulator BEREC en bij de European Regulators Group for Postal Services.Het vertrek bij het BIPT was sowieso nakend. Raadsleden mogen maar twee ambtstermijnen doen en het mandaat van Hamande liep sowieso af in 2022.