Jack Ma blijft nog een jaar lang voorzitter van Alibaba

Eerder had The New York Times gemeld dat de 53-jarige topman maandag bij Alibaba zou vertrekken om zich voortaan op onderwijsprojecten toe te leggen. De wissel aan de top noemde hij naar verluidt 'niet het einde maar het begin van een tijdperk'.

De uitspraken in de Amerikaanse krant zijn uit hun context gerukt en 'feitelijk verkeerd', zo citeerde de South China Morning Post een woordvoerder van Alibaba. In een verklaring zegt Ma maandag dat hij samen met Zhang zorgt voor een soepele overgang.

Ma richtte Alibaba op in 1999. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo'n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is.