Jack Ma heeft de Chinese autoriteiten een deel van zijn financiële dienstverlener Ant Financial aangeboden om de beursgang van dat bedrijf te redden. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het aanbod zou begin november zijn gedaan toen duidelijk werd dat China de beursgang van Ant mogelijk wilde stoppen.

Ant Financial zou vorige maand naar de beurs gaan in de grootste beursgang ooit. Enkele dagen voor het zover was, besloten de Chinese autoriteiten die beursgang tegen te houden. Daarvoor verwezen ze naar veranderde regelgeving, zonder verdere uitleg te geven. Ma had de woede van de Chinese overheid over zich afgeroepen toen hij in oktober tijdens een speech zei dat een campagne van president Xi Jinping tegen te grote financiële risico's innovatie zou beperken.

Volgens The Wall Street Journal hadden Ant en Ma gesprekken met toezichthouders voor de geplande datum van de beursgang. De Chinese miljardair, die ook achter webwinkel en internetreus Alibaba zit, zou daar een zoenoffer hebben gemaakt. Volgens de ingewijden zei Ma dat China "elk platform dat Ant heeft" mocht hebben "als het land dat nodig had".

Tot nu toe heeft China het aanbod niet aangenomen. Het land is wel al enige tijd bezig om grote techbedrijven als Alibaba en Tencent strenger aan te pakken. Ook andere grote bedrijven krijgen sinds een aantal jaar extra aandacht. Zo werden vastgoedconcern Dalian Wanda en conglomeraat HNA, dat onder meer hotels en luchtvaartmaatschappijen bezat, gedwongen om bezittingen te verkopen om hun schuldenberg te verkleinen. Verzekeraar Anbang werd zelfs overgenomen door de Staat.

