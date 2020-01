SAI-voorzitter Jacques Vandenbulcke draagt zijn functie na 42 jaar over aan Marc Vael. Vandenbulcke blijft bij het Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking wel deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

"In de voorbije 42 jaar is SAI uitgegroeid tot een vaste waarde voor alle informatici in Vlaanderen en Brussel. En daar zijn wij beslist fier op", aldus Jacques Vandenbulcke die het voorzitterschap op 1 februari neerlegt.

Hij wordt opgevolgd door Marc Vael (foto) die als chief information security officer (ciso) werkzaam is bij Esko. Vael zal worden ondersteund door operationeel manager Seppe Van den Broucke.

"In de voorbije 42 jaar is SAI uitgegroeid tot een vaste waarde voor alle informatici in Vlaanderen en Brussel. En daar zijn wij beslist fier op", aldus Jacques Vandenbulcke die het voorzitterschap op 1 februari neerlegt.Hij wordt opgevolgd door Marc Vael (foto) die als chief information security officer (ciso) werkzaam is bij Esko. Vael zal worden ondersteund door operationeel manager Seppe Van den Broucke.