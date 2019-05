Jaguar Land Rover werkt aan stuur dat bestuurders laat voelen wanneer ze moeten afslaan

Jaguar Land Rover bestudeert technologie die het mogelijk maakt om een stuur snel op te warmen of af te koelen op het ritme van de navigatieopdrachten. De temperatuurschommelingen kan men aanwenden om de nabijheid van een wegsplitsing of een zijweg die beperkt zichtbaar is aan te duiden.

5 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Het sensitief stuurwiel kan de blik van bestuurders op de weg houden door met behulp van warmte aan te geven wanneer ze links of rechts moeten afslaan. © Jaguar Land Rover

Het sensitief stuur dat Jaguar Land Rover heeft ontwikkeld zou bestuurders kunnen helpen om de ogen op de weg te houden. Het maakt gebruik van warmte om koerswijzigingen te suggereren. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Glasgow zodat men een stuur kon ontwikkelen waar elementen inzitten die snel kunnen opwarmen of sturen, van rijstrook wisselen of verwittigd moet worden voor een nakende kruising. Dit systeem wordt ook doorgetrokken naar de schakellepels aan het stuur. Met het oog op autonoom rijdende voertuigen, zal men dus kunnen kiezen tussen zelf rijden of een automatische rijmodus. De thermische elementen werken langs beide kanten van het stuur. Door de ene kant snel af te koelen en de andere te verwarmen (met een temperatuurverschil van maximum 6 graden Celcius) geeft men de gewenste stuurrichting aan. Voor zijn eigen rijcomfort kan de bestuurder de temperatuurdelta tussen warm en koud zelf instellen. Op dit ogenblik wordt het systeem slechte experimenteel getest en is er nog geen sprake van serieproductie.