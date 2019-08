Jaguar Land Rover is een head-updisplay aan het ontwikkelen die navigatie-instructies en waarschuwingen op de voorruit projecteert alsof ze rechtstreeks op de weg verschijnen. Passagiers zullen de technologie ook kunnen gebruiken om 3D-films te streamen, kondigt het bedrijf aan.

Een driedimensionale pijl die op de weg verschijnt wanneer je de rijstrook moet verlaten of wanneer er een obstakel gedetecteerd wordt? Volgens Jaguar Land Rover is dat de toekomst. Ingenieurs van het bedrijf werken aan een head-updisplay over de volledige voorruit waarmee op basis van augmented reality en 3D-technologie een gevoel van diepte gesimuleerd wordt. Daardoor zou het lijken alsof rijinstructies rechtstreeks op de weg geprojecteerd worden. Dat moet de zichtbaarheid in slechte weersomstandigheden verbeteren en bestuurders op een meer natuurlijke manier laten reageren op rijinstructies.

Mogelijk kan de chauffeur hierdoor ook sneller reageren op gevaren onderweg. Jaguar Land Rover verwijst naar een Duitse doctoraatshesis die concludeert dat "de 'pop-out'-instructies van stereoscopische 3D-weergaves in de auto de reactietijden kunnen verkorten en het makkelijker kunnen maken om diepte in te schatten tijdens het rijden." Samen met het Centre for Advanced Photonics and Electronics (CAPE) van de Universiteit van Cambridge gaat het bedrijf nu een 3D-head-updisplay ontwikkelen en de voor-en nadelen verder onderzoeken.

Het moederbedrijf van Jaguar en Land Rover zegt er niet bij wanneer de eerste wagen met deze technologie op de markt zal komen. Het onderzoek kadert in een bredere Smart Cabin'-visie van het bedrijf om "technologieën toe te passen die een gepersonaliseerde ruimte creëren in de wagen en zorgen voor meer veiligheid, entertainment en gebruiksgemak".

In die visie passen ook autodelen en de zelfrijdende auto. In een volledig zelfrijdende toekomst worden route-en gevaarinstructies voor de chauffeur echter overbodig. Volgens Jaguar kunnen de 3D-displays op dat moment dienst doen om video's te streamen. Daarvoor zou je overigens geen 3D-brilletje moeten opzetten. "Technologie om hoofd- en oogbewegingen te tracken kan ervoor zorgen dat gebruikers 3D-beelden kunnen zien zonder dat daarvoor afzonderlijke schermen of een speciale 3D-bril zoals in de cinema nodig zijn", aldus de autobouwer. "De 3D-displays kunnen gebruikers een gepersonaliseerde ervaring bieden en het voor autodelers mogelijk maken om onafhankelijk van elkaar hun eigen infotainment te kiezen."