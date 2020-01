De Vlaamse regering bekijkt of Solid - het project van Tim Berners-Lee - kan ingezet worden om burgers controle te geven over hun eigen data. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdagavond voor een publiek van CIO's.

De Vlaamse regering onderzoekt of ze aansluiting kan vinden bij Solid: het project dat geleid wordt aan MIT door professor Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web. Dat project wil de manier waarop webapplicaties werken drastisch veranderen door diensten en data los te koppelen. Met als resultaat: verhoogde privacy én controle over je eigen data.

"We bekijken nu met de Vlaamse regering of we via Solid de burgers controle over hun eigen gegevens kunnen bezorgen", zei minister-president Jan Jambon dinsdagavond op een evenement van netwerkvereniging CIONET. Solid kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Burgerprofiel waar Vlaanderen volop werk van maakt. Het Burgerprofiel is de omgeving waar elke burger zijn of haar persoonlijke gegevens terugvindt die bij de overheid bekend zijn.

Jan Jambon: 'Flemish government is now looking at Solid project from Tim Berners-Lee: on how to give citizens control of their own data." #datanews — Kristof Van der Stadt (@kristofvds) January 28, 2020

Ruben Verborgh, professor semantische webtechnologie aan de UGent is sterk betrokken bij het Solid-project. Op de Trefdag Digitaal Vlaanderen, eind november vorig jaar, vertelde hij al dat het Burgerprofiel perfect gekoppeld kan worden aan Solid. Meer nog, dat het zelfs al met succes in een testomgeving draait. 'Voor mij is dat het dienstenmodel van de toekomst", noteerde Data News toen.

Prof. Ruben Verborgh (UGent-Imec) stelt Solid-project voor dat burgers toelaat zelf hun data te beheren. #datanews pic.twitter.com/df9cWaj5oV — Kristof Van der Stadt (@kristofvds) November 27, 2019

Jambon - die ook bevoegd is voor IT en digitalisering - herhaalde gisteren verder een aantal speerpunten uit het Vlaamse regeerakkoord waarbij de nadruk sterk ligt op het inzetten en hergebruiken van data. "Vlaanderen kan en moet pionier worden in de data economie en AI. Die data economie zal ons extra welvaart brengen", klonk het.

De Vlaamse regering onderzoekt of ze aansluiting kan vinden bij Solid: het project dat geleid wordt aan MIT door professor Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web. Dat project wil de manier waarop webapplicaties werken drastisch veranderen door diensten en data los te koppelen. Met als resultaat: verhoogde privacy én controle over je eigen data."We bekijken nu met de Vlaamse regering of we via Solid de burgers controle over hun eigen gegevens kunnen bezorgen", zei minister-president Jan Jambon dinsdagavond op een evenement van netwerkvereniging CIONET. Solid kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Burgerprofiel waar Vlaanderen volop werk van maakt. Het Burgerprofiel is de omgeving waar elke burger zijn of haar persoonlijke gegevens terugvindt die bij de overheid bekend zijn.Ruben Verborgh, professor semantische webtechnologie aan de UGent is sterk betrokken bij het Solid-project. Op de Trefdag Digitaal Vlaanderen, eind november vorig jaar, vertelde hij al dat het Burgerprofiel perfect gekoppeld kan worden aan Solid. Meer nog, dat het zelfs al met succes in een testomgeving draait. 'Voor mij is dat het dienstenmodel van de toekomst", noteerde Data News toen.Jambon - die ook bevoegd is voor IT en digitalisering - herhaalde gisteren verder een aantal speerpunten uit het Vlaamse regeerakkoord waarbij de nadruk sterk ligt op het inzetten en hergebruiken van data. "Vlaanderen kan en moet pionier worden in de data economie en AI. Die data economie zal ons extra welvaart brengen", klonk het.