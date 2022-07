De Vlaming beseft te weinig dat instellingen zoals Imec en VIB internationale faam genieten. Daarom lanceert Vlaams minister-president Jan Jambon 'Flanders Technology and Innovation' om de trots hierover bij de Vlamingen aan te wakkeren.

Jambon verwijst naar Flanders Technology International, de tweejaarlijkse technologiebeurs uit de jaren tachtig en negentig. Volgens de minister-president is er nood aan een opvolger, aan een beweging die de mensen doet geloven in de kansen die er zijn, en die de trots aanwakkert voor wat in Vlaanderen gebeurt.

Living Labs

Flanders Technology and Innovation wordt eind september door de hele Vlaamse regering gelanceerd en zal de rest van de bestuursperiode duren, verduidelijkte de woordvoerder van de Vlaamse regeringsleider. Na de zomervakantie starten zogeheten Living Labs waar burgers, de economie, de kenniscentra, universiteiten en de overheid kijken naar de maatschappelijke uitdagingen inzake energie, klimaat en mobiliteit en oplossingen proberen te vinden voor concrete problemen.

Die Living Labs worden over heel Vlaanderen gespreid en moeten in 2024 uitmonden in een aantal beurzen - één per provincie, aldus Jan Jambon.

Jambon verwijst naar Flanders Technology International, de tweejaarlijkse technologiebeurs uit de jaren tachtig en negentig. Volgens de minister-president is er nood aan een opvolger, aan een beweging die de mensen doet geloven in de kansen die er zijn, en die de trots aanwakkert voor wat in Vlaanderen gebeurt.Flanders Technology and Innovation wordt eind september door de hele Vlaamse regering gelanceerd en zal de rest van de bestuursperiode duren, verduidelijkte de woordvoerder van de Vlaamse regeringsleider. Na de zomervakantie starten zogeheten Living Labs waar burgers, de economie, de kenniscentra, universiteiten en de overheid kijken naar de maatschappelijke uitdagingen inzake energie, klimaat en mobiliteit en oplossingen proberen te vinden voor concrete problemen.Die Living Labs worden over heel Vlaanderen gespreid en moeten in 2024 uitmonden in een aantal beurzen - één per provincie, aldus Jan Jambon.