Het Twitter-account van Jan Jambon is niet langer gehackt. De Vlaams minister-president heeft opnieuw controle over zijn account en de vreemde berichten van het voorbije etmaal zijn intussen verwijderd. Dat meldt het kabinet-Jambon.

Het account van Jambon was sinds woensdagnamiddag gehackt. Via het profiel van de minister-president werden allerlei vreemde berichten verspreid. De hacking werd aangekaart bij Twitter en er werd een klacht ingediend bij de politie, maar ook donderdag bleven er opvallende boodschappen op het account verschijnen.

'We gaan nu alles in het werk stellen dat dit zich niet kan herhalen', klinkt het op het kabinet-Jambon.

tweestapsverificatie

Veel details over de hack zijn er niet, maar het lijkt er op dat Jan Jambon geen tweestapsverificatie had geactiveerd. Daarbij moet je als gebruiker naast je wachtwoord ook een code, die je bijvoorbeeld per sms ontvangt, ingeven telkens je inlogt op een nieuw toestel. Dat voorkomt dat iemand zich kan aanmelden door enkel je wachtwoord te raden.

Jambon is niet de eerste politicus wiens account wordt overgenomen. Ook Tinne Van der Straeten (federaal minister van Energie) werd een jaar geleden slachtoffer, ongeveer gelijktijdig met die van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het account van Jambon was sinds woensdagnamiddag gehackt. Via het profiel van de minister-president werden allerlei vreemde berichten verspreid. De hacking werd aangekaart bij Twitter en er werd een klacht ingediend bij de politie, maar ook donderdag bleven er opvallende boodschappen op het account verschijnen.'We gaan nu alles in het werk stellen dat dit zich niet kan herhalen', klinkt het op het kabinet-Jambon.Veel details over de hack zijn er niet, maar het lijkt er op dat Jan Jambon geen tweestapsverificatie had geactiveerd. Daarbij moet je als gebruiker naast je wachtwoord ook een code, die je bijvoorbeeld per sms ontvangt, ingeven telkens je inlogt op een nieuw toestel. Dat voorkomt dat iemand zich kan aanmelden door enkel je wachtwoord te raden.Jambon is niet de eerste politicus wiens account wordt overgenomen. Ook Tinne Van der Straeten (federaal minister van Energie) werd een jaar geleden slachtoffer, ongeveer gelijktijdig met die van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.