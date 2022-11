Vlaams minister-president Jan Jambon heeft in de Estse hoofdstad Tallinn een bezoek gebracht aan de e-showroom van e-Estonia, de digitale samenleving van Estland. Zo hoopt Jambon, die ook Vlaams minister van Digitalisering is, inspiratie op te doen over de manieren waarop digitalisering verder ontplooid kan worden in Vlaanderen.

In de e-showroom in Tallinn worden zogenaamde 'good practices' van digitalisering gedeeld. 'Toen Estland in 1991 onafhankelijk werd na de val van de Sovjet-Unie, was de bevolking erg wantrouwig ten opzichte van publieke diensten', vertelt Carmen Raal van e-Estonia. Estland moest een nieuwe technologische infrastructuur vanaf nul opbouwen en tegelijkertijd het Westen bijbenen. Intussen kunnen bijna alle publieke diensten online in Estland geleverd worden: enkel huwen en scheiden moet nog in levenden lijve gebeuren.

Het invullen van je belastingaangifte wordt ook wel de 'tweede kerst' genoemd, grapt Raal: de aangifte duurt minder dan drie minuten en het geld staat binnen twee weken op je rekening. En waar ter wereld je je ook bevindt, dankzij de e-Residency - een transnationale digitale identiteit - duurt het slechts dertig minuten tot drie uur om in Estland een bedrijf op te richten. 'We zijn geen belastingparadijs, maar een administratieparadijs', vat Raal samen.

'Zeer vooruitstrevende wetgeving'

'Estland had het geluk om in de jaren negentig met een wit blad te kunnen starten om hun e-government uit te bouwen', erkent Jambon. 'We weten al jaren dat het land een zeer vooruitstrevende wetgeving en een staatsstructuur heeft die digitalisering mogelijk maken', vult Raf Buyle van Digitaal Vlaanderen aan. 'Estland staat dan ook voor op Vlaanderen wat de digitalisering van de overheid betreft. Maar Vlaanderen zet in op de digitalisering van de maatschappij in zijn geheel.'

De volgende stap in die digitalisering is de oprichting van een Vlaams datanutsbedrijf, wat woensdag op de agenda van het Vlaams Parlement staat. Een technologie van datakluizen en een datasluis moet de Vlaming de controle over zijn data teruggeven.

