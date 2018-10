Jambon snapt debat rond vingerafdrukken op identiteitskaart niet

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) begrijpt de discussie niet die is ontstaan over de verplichting om vingerafdrukken op te slaan op identiteitskaarten. "Ik snap dit debat echt niet", zei Jambon zondag in De Zevende Dag op Eén. "Ik denk dat we geen enkel risico lopen met de privacy".