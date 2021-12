De jubel om de geslaagde en langverwachte lancering van de James Webb Ruimte Telescoop (JWST) is nog niet weggeëbd of het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA komt ''al met een nieuw hoera-bericht.

De Amerikaans-Europees-Canadese telescoop werd zaterdag door een Europese Ariane-5 draagraket gelanceerd. De precisie van die lancering en twee trajectcorrecties zorgden ervoor dat er zodanig veel brandstof overblijft dat de telescoop 'significant meer dan een levenscyclus van tien jaar zal hebben', aldus de NASA. De basisverwachting was vijf jaar. De JWST zal als ambitieuze opvolger van de mythische Hubble Ruimte Telescoop (HST) in het infrarood tot 200 miljoen jaar na de oerknal kunnen terugkijken. Nu is het wachten op het uitklappen van de spiegel met een diameter van 6,5 meter en van het zonnescherm zo groot als een tennisveld.

De Amerikaans-Europees-Canadese telescoop werd zaterdag door een Europese Ariane-5 draagraket gelanceerd. De precisie van die lancering en twee trajectcorrecties zorgden ervoor dat er zodanig veel brandstof overblijft dat de telescoop 'significant meer dan een levenscyclus van tien jaar zal hebben', aldus de NASA. De basisverwachting was vijf jaar. De JWST zal als ambitieuze opvolger van de mythische Hubble Ruimte Telescoop (HST) in het infrarood tot 200 miljoen jaar na de oerknal kunnen terugkijken. Nu is het wachten op het uitklappen van de spiegel met een diameter van 6,5 meter en van het zonnescherm zo groot als een tennisveld.