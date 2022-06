De dit jaar overleden ondernemer Jan Callewaert krijgt binnenkort een eigen award in zijn naam. Die gaat naar jonge ondernemers die actief zijn rond mobiele data-technologie.

De Jan Callewaert Innovation Award is een initiatief van InterLeuven, Stichting Leuven.Inc, KU Leuven Research & Development en de stad Leuven en komt er voor een jonge ondernemer die zich kan onderscheiden in mobiele data-technologie 'in de breedste zin van het woord.'

De komst van de prijs wordt vandaag, 7 juni, aangekondigd, wat normaal de 66e verjaardag van Callewaert moest zijn. De oprichter van Option overleed op 1 februari 2022.

De prijs zal later dit jaar worden uitgereikt op een symposium dit najaar, ter ere van Callewaert. De bedoeling is om de prijs tweejaarlijks uit te reiken. Details over hoe iemand zich kandidaat kan stellen worden later bekendgemaakt.

