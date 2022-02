Jan De Bock (40) volgt Patrick Andersen op als managing director van delaware Belux. Om de wendbaarheid van de organisatie te garanderen, staat het IT-bedrijf erop dat deze functie na een periode van vijf à zes jaar telkens doorgegeven wordt.

De Bock, sinds 2004 actief bij delaware, gelooft zelf ook sterk in de principes van een vijfjarige termijn en gedistribueerd leiderschap. 'We zien dat iedere managing director zijn invulling geeft aan de rol. Ik zal tegen andere uitdagingen aanlopen dan mijn voorganger. Maar na vijf jaar bestaat het gevaar dat bepaalde zaken vanzelfsprekend worden. Een nieuwe managing director durft meer dingen in vraag te stellen, omdat die nog zoekende is', aldus De Bock.

Hij voorspelt ook in de komende vijf jaar een groei voor delaware Belux, al vermoedt De Bock dat die minder snel verloopt dan in het verleden. Voor de nieuwe managing director is het verder cruciaal dat de identiteit van het bedrijf bewaard blijft: 'Net onze unieke cultuur en pragmatische insteek maken ons zo sterk. We blijven jonge mensen aanwerven en nemen hen mee in onze delaware-aanpak.'

