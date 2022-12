Na 14 jaar als voorzitter neemt Jan De Schepper in maart 2023 afscheid van ADM. Tweeëntwintig jaar lang maakte Jan De Schepper deel uit van de netwerkorganisatie.

Jan De Schepper maakte vandaag in de Raad van Bestuur bij netwerkvereniging ADM bekend dat hij zijn mandaat als voorzitter neerlegt. Jan was al sinds 2008 voorzitter. Hij nam toen de fakkel over van o.a. Christian Leysen en Ludo Wijckmans. Sindsdien gaf hij ADM continu mee vorm. Aanvankelijk om aan bedrijven duidelijk te maken waar IT-afdelingen mee bezig zijn. Later om business en IT nauwer te laten samenwerken. En nu vandaag de digitale transformatie in elk bedrijf doordringt, richt ADM zich op het hele bedrijf.

'Connecteren is meer dan ooit een noodzaak: binnen de organisatie en daarbuiten', aldus De Schepper die zelf een verwoed netwerker is en in de kracht en waarde hiervan gelooft. De jongste jaren werkte hij ook een jongerenwerking bij ADM uit. 'Ik kijk met dankbaarheid en trots terug op al die jaren. ADM zal altijd een voorloper zijn. Mijn opvolger wacht een heel boeiende tijd. Het is voor mij nu tijd om wat meer te focussen op een aantal andere activiteiten', aldus Jan De Schepper.

Jan De Schepper was topmanager bij Telindus, Proximus en jeugdcoach bij KV Mechelen. Hierdoor zag hij al snel de kruisbestuiving tussen de sport- en zakenwereld. Het inspireerde hem tot het schrijven van boeken en lezingen rond leiderschap en de correlatie met (top)sport. Hij is ook mede-organisator van de jaarlijkse CEO Summit. Daarnaast is hij ook partner bij BDO een houdt hij verschillende mandaten bij Raden van Bestuur. Als voorzitter van ADM was hij ook regelmatig jurylid bij CIO of the Year, ICT/Digital Project of the Year en de Data News Awards for Excellence.

'We willen Jan bedanken voor al het werk dat hij heeft geleverd en alle ideeën die hij met ons heeft gedeeld', zegt Ingrid Hoffman, General Manager van ADM. In maart 2023 wordt op de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter aangeduid.

