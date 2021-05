Vlaams minister-president Jan Jambon wil Vlaanderen van in het peloton naar de digitale kopgroep van Europa loodsen. Dinsdag stelde hij een digitaal relanceplan voor, samen met de ondertekening van een grootschalig ICT-raamcontract.

De Vlaamse overheid wil een digitale sprong voorwaarts maken om versterkt uit de coronacrisis te komen. Dinsdag tekende de Vlaamse overheid niet alleen een ICT-raamcontract van minstens een miljard euro met een reeks privé-partners, Vlaams minister-president Jan Jambon schetste ook de krijtlijnen van zijn digitaal relanceplan. Daarvoor voorziet hij nog eens een miljard euro, verspreid over de komende drie jaar. 'Dat miljard is een deel van het globale relanceplan van 4,3 miljard euro waarvan een stuk uit Europa komt', verduidelijkte Jambon achteraf tegen Data News en Kanaal Z.

Nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen

De ICT-aanbesteding is één van de acht pijlers van het relanceplan dat Jambon zelf omschrijft als 'het meest ambitieuze digitale plan van een Vlaamse regering'. Sinds kort zijn Informatie Vlaanderen en de ICT-tak van Het Facilitair Bedrijf samengevoegd tot een nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen. Dat bundelt ICT en digitale competenties en wordt geleid door administrateur-generaal Barbara Van Den Haute. 'We hebben samen sterke toepassingen in huis zoals MAGDA, het Burgerprofiel, Toegangs- en Gebruikersbeheer, maar in totaal gaat het om meer dan 60 oplossingen. Daar gaan er zeker nog veel bij komen, maar we gaan ook voor onze klanten advies geven rond digitale strategie en transformatie. De bedoeling is om de neuzen in één richting te krijgen', aldus Van Den Haute die op zo'n 470 experten beroep kan doen: een mix van interne IT'ers, Vlaanderen Connect en externen.

'Alle diensten op één lijn krijgen is een belangrijke peiler. Het Groeipakket is een mooi voorbeeld daarvan, over hoe we met minder formulieren kunnen werken in plaats van de bestaande formulieren stuk voor stuk in een digitale vorm te gieten', aldus Jambon. 'Iets aanvragen puur via papier zou ook niet meer mogen, dat moet digitaal kunnen. Het is daarom goed om te zien dat ondertussen 110 lokale besturen al aangesloten zijn op het Burgerprofiel', voegt hij daar nog aan toe.

Aandacht voor cybersecurity

In het plan is ook verhoogde aandacht voor informatieveiligheid voorzien, net zoals het federale niveau in ons land dat pas ook nog aankondigde. De aanval op het Belnet-netwerk zit nog vers in het geheugen, en zowat iedereen heeft de recente phishinggolven opgemerkt. Zo kunnen ethische hackers de diensten screenen op kwetsbaarheden. Maar ook de monitoring moet er op vooruitgaan. 'Met de FOD BOSA hebben we een intense samenwerking en zeker rond security maken we vanuit het Vlaamse niveau ook afspraken met het federale', zegt Van Den Haute. 'Het is bovendien ook een deels Europees verhaal. We moeten sowieso kunnen aanhaken in de Europese gateway. Dat kan alleen als alle niveau's duidelijke afspraken hebben rond bijvoorbeeld de datastandaarden.'

Vlaams datanutsbedrijf

Jambon herhaalde tijdens de presentatie ook de wil om een Vlaams datanutsbedrijf op te richten. Privé-partners zouden daarin op termijn de meerderheid moeten nemen. 'Ik maak me sterk dat we dat voor het einde van het jaar nog kunnen klaar hebben. Er zijn ook goeie gesprekken met een aantal privé-partners', maar namen wou Jan Jambon daar nog niet op plakken. Het datanutsbedrijf moet als een soort verkeersregelaar werken om data vlot te laten doorstromen. 'Burgers geven dan hun akkoord om een deel van hun data te gebruiken. Belangrijk is dat het gaat om een gebruiksrecht, het is dus niet zo dat je je data weggeeft', benadrukt Jambon die zich sterk maakt dat dit geen voer voor discussie zal zorgen. 'We gaan de technologie van Solid gebruiken, en inzetten op meer privacyvriendelijke datadeling. Zoals Vlaanderen gekend staat voor biotech, moeten we wat mij betreft binnenkort ook gekend worden voor onze datatech.'

De Vlaamse overheid wil een digitale sprong voorwaarts maken om versterkt uit de coronacrisis te komen. Dinsdag tekende de Vlaamse overheid niet alleen een ICT-raamcontract van minstens een miljard euro met een reeks privé-partners, Vlaams minister-president Jan Jambon schetste ook de krijtlijnen van zijn digitaal relanceplan. Daarvoor voorziet hij nog eens een miljard euro, verspreid over de komende drie jaar. 'Dat miljard is een deel van het globale relanceplan van 4,3 miljard euro waarvan een stuk uit Europa komt', verduidelijkte Jambon achteraf tegen Data News en Kanaal Z.De ICT-aanbesteding is één van de acht pijlers van het relanceplan dat Jambon zelf omschrijft als 'het meest ambitieuze digitale plan van een Vlaamse regering'. Sinds kort zijn Informatie Vlaanderen en de ICT-tak van Het Facilitair Bedrijf samengevoegd tot een nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen. Dat bundelt ICT en digitale competenties en wordt geleid door administrateur-generaal Barbara Van Den Haute. 'We hebben samen sterke toepassingen in huis zoals MAGDA, het Burgerprofiel, Toegangs- en Gebruikersbeheer, maar in totaal gaat het om meer dan 60 oplossingen. Daar gaan er zeker nog veel bij komen, maar we gaan ook voor onze klanten advies geven rond digitale strategie en transformatie. De bedoeling is om de neuzen in één richting te krijgen', aldus Van Den Haute die op zo'n 470 experten beroep kan doen: een mix van interne IT'ers, Vlaanderen Connect en externen.'Alle diensten op één lijn krijgen is een belangrijke peiler. Het Groeipakket is een mooi voorbeeld daarvan, over hoe we met minder formulieren kunnen werken in plaats van de bestaande formulieren stuk voor stuk in een digitale vorm te gieten', aldus Jambon. 'Iets aanvragen puur via papier zou ook niet meer mogen, dat moet digitaal kunnen. Het is daarom goed om te zien dat ondertussen 110 lokale besturen al aangesloten zijn op het Burgerprofiel', voegt hij daar nog aan toe.In het plan is ook verhoogde aandacht voor informatieveiligheid voorzien, net zoals het federale niveau in ons land dat pas ook nog aankondigde. De aanval op het Belnet-netwerk zit nog vers in het geheugen, en zowat iedereen heeft de recente phishinggolven opgemerkt. Zo kunnen ethische hackers de diensten screenen op kwetsbaarheden. Maar ook de monitoring moet er op vooruitgaan. 'Met de FOD BOSA hebben we een intense samenwerking en zeker rond security maken we vanuit het Vlaamse niveau ook afspraken met het federale', zegt Van Den Haute. 'Het is bovendien ook een deels Europees verhaal. We moeten sowieso kunnen aanhaken in de Europese gateway. Dat kan alleen als alle niveau's duidelijke afspraken hebben rond bijvoorbeeld de datastandaarden.'Jambon herhaalde tijdens de presentatie ook de wil om een Vlaams datanutsbedrijf op te richten. Privé-partners zouden daarin op termijn de meerderheid moeten nemen. 'Ik maak me sterk dat we dat voor het einde van het jaar nog kunnen klaar hebben. Er zijn ook goeie gesprekken met een aantal privé-partners', maar namen wou Jan Jambon daar nog niet op plakken. Het datanutsbedrijf moet als een soort verkeersregelaar werken om data vlot te laten doorstromen. 'Burgers geven dan hun akkoord om een deel van hun data te gebruiken. Belangrijk is dat het gaat om een gebruiksrecht, het is dus niet zo dat je je data weggeeft', benadrukt Jambon die zich sterk maakt dat dit geen voer voor discussie zal zorgen. 'We gaan de technologie van Solid gebruiken, en inzetten op meer privacyvriendelijke datadeling. Zoals Vlaanderen gekend staat voor biotech, moeten we wat mij betreft binnenkort ook gekend worden voor onze datatech.'