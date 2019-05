De Japanse regering heeft haar lijst van bedrijven die niet zomaar in buitenlandse handen mogen komen uitgebreid met bedrijven uit de IT-en telecomsector. De nieuwe regel gaat vanaf 1 augustus van kracht, schrijft persbureau Reuters.

Japan heeft al wetgeving om ervoor te zorgen dat bedrijven uit onder meer de wapenindustrie, de luchtvaart-, en de nucleaire sector niet zomaar kunnen overgenomen worden. De wet vereist dat buitenlandse investeerders zich melden bij de Japanse overheid en een inspectie ondergaan als ze minstens tien procent aandelen in beursgenoteerde Japanse bedrijven kopen of aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven verwerven. Om de Japanse cyberveiligheid te waarborgen worden die regels vanaf 1 augustus ook toegepast op bedrijven uit de IT- en telecomsector, aldus een gezamenlijke verklaring van het Japanse ministerie van Financiën, het ministerie van Handel en het Ministerie van Telecom.

Er wordt gaan melding gemaakt van specifieke landen of bedrijven. Wel komt de aankondiging er op een moment dat de Verenigde Staten het Chinese technologiebedrijf Huawei op een zwarte lijst heeft gezet en haar bondgenoten ervan probeert te overtuigen om hetzelfde te doen. Ze komt er ook op de dag dat de Amerikaanse president Donald Trump een bezoek brengt aan de Japanse premier Shinzo Abe in Tokio.