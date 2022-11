Japan gaat samen met IBM investeren in een fabriek voor de productie van 2nm chips.

Het land investeert 70 miljard yen (487 miljoen euro) in een fabriek samen met andere bedrijven zoals NEC, Toyota, Sony, NTT, Softbank, Kioxia en MUFG Bank.

De aankondiging komt er na een eerdere aankondiging voor een gezamenlijk programma voor technologisch onderzoek met de VS waarin de Japanse overheid 350 miljard yen (2,44 miljard euro) pompt. Met die initiatieven wil Japan beter concurreren met en minder afhankelijk zijn van China.

De chipfabriek, die de naam Rapidus krijgt, zal pas in de tweede helft van dit decennium effectief chips produceren op een 2 nanometer chips architectuur. IBM toonde vorig jaar als eerste dat het in staat is om op die kleine schaal chips te maken. Later zei ook concurrent TSMC dat het klaar is met die stap, ook daar wil men vanaf 2025 starten met de massaproductie.

Het land investeert 70 miljard yen (487 miljoen euro) in een fabriek samen met andere bedrijven zoals NEC, Toyota, Sony, NTT, Softbank, Kioxia en MUFG Bank.De aankondiging komt er na een eerdere aankondiging voor een gezamenlijk programma voor technologisch onderzoek met de VS waarin de Japanse overheid 350 miljard yen (2,44 miljard euro) pompt. Met die initiatieven wil Japan beter concurreren met en minder afhankelijk zijn van China.De chipfabriek, die de naam Rapidus krijgt, zal pas in de tweede helft van dit decennium effectief chips produceren op een 2 nanometer chips architectuur. IBM toonde vorig jaar als eerste dat het in staat is om op die kleine schaal chips te maken. Later zei ook concurrent TSMC dat het klaar is met die stap, ook daar wil men vanaf 2025 starten met de massaproductie.