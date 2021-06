Japan geeft groen licht aan een onderzoekscommissie die de link moet onderzoeken tussen de Amerikaanse bedrijven en de eigen nationale smartphoneproducenten.

Japan voegt zich aan het rijtje van landen dat een antitrustonderzoek start over de zakenpraktijken van Amerikaanse techgiganten als Apple en Google. Later deze maand komt er een onderzoekscommissie die de connecties tussen Japanse smartphonebouwers en Amerikaanse techbedrijven moet onderzoeken. Dat schrijft de krant Nikkei Asia op basis van een overheidsbron. Die commissie moet op zoek naar verdachte zakenpraktijken en als ze er vindt, kan dat tot strengere regels leiden. De besturingssystemen van Apple en Google, iOS en Android, beslaan nu zo'n negentig procent van de Japanse markt.

De meest recente onderzoeken naar Apple en Google, waarvan ook de EU er eentje is gestart, draaien rond de manier waarop de ontwikkelaars van apps hun software kunnen verspreiden. De verschillende app stores, die voor bijvoorbeeld iOS de enige manier is om apps te verdelen naar iPhones, romen daarbij een stevig percentage van de inkomsten af, wat mogelijk een inbreuk vormt op de monopoliewetten van deze landen.

