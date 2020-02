Verschillende Japanse politici spelen met het idee om een digitale yen te introduceren. Al is het twijfelachtig of het om een echt plan gaat, of een antwoord op China en Facebook.

Recent liet voormalig minister van economie Akira Amari weten dat een digitale versie van de Japanse munt voordelen heeft, vooral nu China gelijkaardige plannen heeft. Vandaag wordt hij bijgetreden door Kozo Yamamoto, minister voor het herleven van de lokale economie en hoofd van de onderzoekscommissie rond financiering en banksystemen binnen zijn partij.

Yamamoto gaf aan dat de overheid zo'n digitale munt in haar halfjaarlijkse beleidsrichtlijnen zou moeten opnemen. Al spreekt hij zelf van twee tot drie jaar voor een digitale yen er echt komt.

Reuters nuanceert dat het plan waarschijnlijk niet voor meteen is en dat de politici lijken te reageren op eerdere, maar verder vage, plannen van China voor zo'n munt, en van Facebook dat met Libra iets gelijkaardig van plan is.

Wel ziet Yamamoto officiële digitale munten, gereguleerd en gecontroleerd door de nationale bank van een land, als opportuniteit om de macht van de dollar te ondermijnen, zeker in opkomende landen. Hij verwijst daarbij naar Cambodia, dat met de riel haar eigen munt heeft, maar waar in praktijk vooral in dollar wordt betaald.

Recent liet voormalig minister van economie Akira Amari weten dat een digitale versie van de Japanse munt voordelen heeft, vooral nu China gelijkaardige plannen heeft. Vandaag wordt hij bijgetreden door Kozo Yamamoto, minister voor het herleven van de lokale economie en hoofd van de onderzoekscommissie rond financiering en banksystemen binnen zijn partij.Yamamoto gaf aan dat de overheid zo'n digitale munt in haar halfjaarlijkse beleidsrichtlijnen zou moeten opnemen. Al spreekt hij zelf van twee tot drie jaar voor een digitale yen er echt komt.Reuters nuanceert dat het plan waarschijnlijk niet voor meteen is en dat de politici lijken te reageren op eerdere, maar verder vage, plannen van China voor zo'n munt, en van Facebook dat met Libra iets gelijkaardig van plan is.Wel ziet Yamamoto officiële digitale munten, gereguleerd en gecontroleerd door de nationale bank van een land, als opportuniteit om de macht van de dollar te ondermijnen, zeker in opkomende landen. Hij verwijst daarbij naar Cambodia, dat met de riel haar eigen munt heeft, maar waar in praktijk vooral in dollar wordt betaald.