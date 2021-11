De Japanse overheid wil een programma opzetten om de bouw van chipfabrieken in Japan te stimuleren. Zo wil het land meer zekerheid opbouwen in de blijvende chipschaarste.

Het programma zou honderden miljarden yen (100 miljard yen is ongeveer 762,5 miljoen euro) samenbrengen bij NEDO, een overheidsagentschap die R&D promoot. Spelers die in Japan een chipfabriek willen bouwen, kunnen zo rekenen op subsidie om de enorme kosten te verzachten, schrijft Reuters op basis van de Japanse zakenkrant Nikkei.

Als alles goed gaat dan kan dat subsidiefonds al in december in het parlement worden besproken. Het Taiwanese TSMC kan de eerste zijn die er voor in aanmerking komt. Het bedrijf bekijkt momenteel de bouw van een chipfabriek in Kumamoto, in het Zuiden van het land. Daar wil het chips voor onder meer de automobielsector, camerasensoren en anderen doeleinden bouwen.

Wereldwijd is er momenteel een zeer groot tekort aan chips, deels door de alsmaar stijgende vraag, maar ook door verstoringen in de productie door stroompannes, watertekort of corona. Tegelijk is het bijbouwen van fabrieken iets wat jaren duurt en bijzonder duur is.

Langs de kant van chipmakers blijft het tegelijk afwegen of zo'n fabriek economisch rendabel is en een stevige overheidsinjectie kan daarbij helpen. Het kost immers enkele jaren voor een fabriek break-even draait en zeker sites die geavanceerde chips produceren, riskeren na enkele jaren al verouderd te zijn door de komst van nieuwere snellere chips.

