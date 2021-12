Een Japanse professor heeft een prototype gemaakt van een tv-scherm dat verschillende smaken kan imiteren.

Niet dat er iemand je tegenhoudt om je elektrische toestellen te likken, maar veel heb je daar momenteel niet aan. Dat zou anders gaan met de TTTV of 'Taste the TV' van professor Homei Miyashita.

The ding gebruikt tien verschillende busjes met smaakstof die gecombineerd worden om de smaak van een specifiek voedsel na te bootsen. Het proevertje komt vervolgens op een hygiënische film over het televisiescherm gerold zodat je het kan proberen.

Een en ander moet de beleving van het programma in kwestie verbeteren, al hebben wij buiten pakweg een bakprogramma nooit zelf de nood gevoeld om dingen op televisie echt te proeven. In die zin doet de technologie dan ook wat denken aan 'geur-tv', het concept waarbij je geuren verspreid die overeenkomen met de sfeer op televisie. Dat laatste wordt al in bepaalde cinemazalen gebruikt, maar is niet omzeggens wijdverspreid.

Smaak de wereld

Miyashita, professor aan de Meiji Universiteit in Tokyo, hoopt alvast dat zijn technologie mensen in tijden van lockdown een mogelijkheid geeft om te interageren met de wereld. 'Het doel is om het mogelijk te maken voor mensen om iets te ervaren, zoals eten in een restaurant aan de andere kant van de wereld, terwijl ze thuis blijven', zegt hij tegen nieuwsagentschap Reuters.

Naast de televisie heeft het onderzoek naar het synthetiseren van smaak dat Miyashita en zijn team doen, nog wel andere toepassingen. Zo zouden bedrijven geïnteresseerd zijn in iets als een spray waarmee je pakweg chocoladesmaak of pizzasmaak op een stuk toast spuit. Miyashita hoopt ook dat smaken van over heel de wereld digitaal op een platform terecht kunnen komen en gedownload kunnen worden door gebruikers, een beetje zoals muziek of films dat nu al zijn.

Niet dat er iemand je tegenhoudt om je elektrische toestellen te likken, maar veel heb je daar momenteel niet aan. Dat zou anders gaan met de TTTV of 'Taste the TV' van professor Homei Miyashita.The ding gebruikt tien verschillende busjes met smaakstof die gecombineerd worden om de smaak van een specifiek voedsel na te bootsen. Het proevertje komt vervolgens op een hygiënische film over het televisiescherm gerold zodat je het kan proberen. Een en ander moet de beleving van het programma in kwestie verbeteren, al hebben wij buiten pakweg een bakprogramma nooit zelf de nood gevoeld om dingen op televisie echt te proeven. In die zin doet de technologie dan ook wat denken aan 'geur-tv', het concept waarbij je geuren verspreid die overeenkomen met de sfeer op televisie. Dat laatste wordt al in bepaalde cinemazalen gebruikt, maar is niet omzeggens wijdverspreid. Miyashita, professor aan de Meiji Universiteit in Tokyo, hoopt alvast dat zijn technologie mensen in tijden van lockdown een mogelijkheid geeft om te interageren met de wereld. 'Het doel is om het mogelijk te maken voor mensen om iets te ervaren, zoals eten in een restaurant aan de andere kant van de wereld, terwijl ze thuis blijven', zegt hij tegen nieuwsagentschap Reuters. Naast de televisie heeft het onderzoek naar het synthetiseren van smaak dat Miyashita en zijn team doen, nog wel andere toepassingen. Zo zouden bedrijven geïnteresseerd zijn in iets als een spray waarmee je pakweg chocoladesmaak of pizzasmaak op een stuk toast spuit. Miyashita hoopt ook dat smaken van over heel de wereld digitaal op een platform terecht kunnen komen en gedownload kunnen worden door gebruikers, een beetje zoals muziek of films dat nu al zijn.