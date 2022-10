Toshiba zou een groep bedrijven hebben geselecteerd om zich te laten overnemen. Die willen samen 2,8 biljoen yen (19,5 miljard euro) betalen om het industrie- en technologiebedrijf over te nemen.

Het nieuws is nog niet formeel, maar bronnen van het Japanse persagentschap Kyodo melden dat er bereidheid zou zijn om Toshiba over te nemen. Nadien verdwijnt het van de beurs. Toshiba ging de afgelopen maanden op zoek naar overnemers waarbij er momenteel nog twee spelers overblijven, een geleid door Japan Industrial Partners, de andere door Overheidsinvesteerder Japan Investment Corp.

Volgens de bronnen zou de groep achter Japan Industrial Partners de grootste kans maken en bezig zijn met het verzekeren van de financiering. Al wordt Japan Investment Corp nog niet definitief afgeschreven.

Woelige jaren

Voor Toshiba moet de overname een nieuw hoofdstuk worden van het bedrijf. Een grondige herpositionering is nodig zeker na enkele chaotische jaren. In 2015 kwam bij het bedrijf een boekhoudschandaal aan het licht. In 2017 ging haar Amerikaanse dochter rond kernenergie (Westinghouse Electric) failliet. De afgelopen jaren werden ook enkele onderdelen verkocht om het bedrijf stabiel te houden. Zo nam Sharp in 2018 de pc-afdeling over.

Intussen wisselde het bedrijf ook enkele malen van CEO en vertrokken er topmensen. OOk waren er plannen om het bedrijf in drie te splitsen, wat dit jaar werd bijgestuurd naar een opsplitsing in twee bedrijven.

Begin dit jaar zei Toshiba zelf luidop dat het zoekt naar een overnemer waarvoor er in eerste instantie tien kandidaten waren en nu twee groepen overblijven. De hoop is dat een nieuwe eigenaar het bedrijf weer op de rails krijgt.

