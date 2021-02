In Japan blijkt dat een fout in de lokale corona-app ervoor zorgde dat een deel van de Android-gebruikers geen melding kreeg wanneer ze in contact kwamen met besmette personen.

De app COCOA (Contact-Confirming Application) werd deze zomer uitgerold. Maar sinds september kregen één op drie gebruikers met een Android-toestel geen meldingen meer wanneer ze in contact waren geweest met een besmet persoon.

De fout is intussen hersteld, maar het duurde tot deze week voor de Japanse minister van Volksgezondheid toegaf dat de app vier maanden lang stuk was, schrijft Nikkei Asia. De Japanse zakenkrant is kritisch. Japan zag dit najaar het aantal besmettingen sterk toenemen en Nikkei stelt dat meer mensen tijdig informeren waarschijnlijk meer had geholpen dan het sluiten van cafés en restaurants.

Weinig klachten

De minister zelf zegt dat er relatief weinig klachten zijn binnengekomen over het niet functioneren van de app. Maar de vraag is hoeveel mensen de applicatie hebben gedownload en vervolgens hebben verwijderd omdat ze geen info gaf. COCOA werd zo'n 7,7 miljoen keer gedownload op Android. Dat is relatief weinig ten opzichte van de 126 miljoen inwoners in Japan.

