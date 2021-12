De Japanse miljardair die twaalf dagen aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS) verbleef, is maandag teruggekeerd naar de aarde. Dat heeft het Russische ruimtevaartbureau Rococosmos bekendgemaakt.

Yusaku Maezawa (46), die een fortuin verdiende met onlinemode, en zijn assistent Yozo Hirano zijn maandag vroeg in de ochtend met een parachute neergekomen op de Kazachse steppe, vergezeld door de Russische kosmonaut Alexander Missourkin. 'De vlucht met de toeristische ruimtecapsule Sojoez MS-20 is afgelopen', liet Rococosmos via zijn website weten.

Honderd taken

De reis markeert de terugkeer van Rusland in het ruimtetoerisme na een onderbreking van tien jaar. Rusland verloor in die sector vooral terrein aan Amerikaanse privébedrijven, met name aan SpaceX van Elon Musk. De huidige heropleving van belangstelling is een potentiële financiële meevaller.

De drie mannen brachten twaalf dagen door aan boord van het ISS. De Japanse miljardair had zichzelf een lijst van honderd taken opgelegd die hij in de ruimte moest volbrengen. De assistent van Maezawa maakte video's over het dagelijkse leven in een baan om de aarde voor het YouTube-account van de miljardair. Zo is de man te zien terwijl hij zijn miljoen volgers uitlegt hoe je je tanden poetst of naar het toilet gaat in gewichtloze toestand.

Yusaku Maezawa (46), die een fortuin verdiende met onlinemode, en zijn assistent Yozo Hirano zijn maandag vroeg in de ochtend met een parachute neergekomen op de Kazachse steppe, vergezeld door de Russische kosmonaut Alexander Missourkin. 'De vlucht met de toeristische ruimtecapsule Sojoez MS-20 is afgelopen', liet Rococosmos via zijn website weten.De reis markeert de terugkeer van Rusland in het ruimtetoerisme na een onderbreking van tien jaar. Rusland verloor in die sector vooral terrein aan Amerikaanse privébedrijven, met name aan SpaceX van Elon Musk. De huidige heropleving van belangstelling is een potentiële financiële meevaller.De drie mannen brachten twaalf dagen door aan boord van het ISS. De Japanse miljardair had zichzelf een lijst van honderd taken opgelegd die hij in de ruimte moest volbrengen. De assistent van Maezawa maakte video's over het dagelijkse leven in een baan om de aarde voor het YouTube-account van de miljardair. Zo is de man te zien terwijl hij zijn miljoen volgers uitlegt hoe je je tanden poetst of naar het toilet gaat in gewichtloze toestand.