Oracle heeft Java 17 uitgebracht. Het gaat om een long term release die tot 2029 ondersteuning krijgt. Voortaan werkt de ontwikkeltaal ook native met de eigen chips van Apple.

Oracle JDK 17 zal de komende acht jaar bugfixes, security- en prestatieupdates krijgen, daarmee is het een zogenaamde LTS (long term support) versie. Oracle stelt voor dat de volgende LTS-versie Java 21 wordt (gepland voor september 2023). Dat wil zeggen dat LTS-versies voortaan tweejaarlijks in plaats van driejaarlijks komen. Java zelf krijgt elke zes maanden een nieuwe versie.

Nieuwe functies en verbeteringen

Nieuw in deze versie is onder meer JDK voor het macOS/AArch64 platform. Of anders gezegd: Java applicaties kunnen voortaan native op Apple Silicon draaien. Verder stopt Java 17 met een viertal functies die worden verwijderd of als verouderd gemarkeerd. Onder meer de Experimental AOT en JIT Compiler, die ooit als experimentele functie werden ingevoerd, maar weinig tractie kregen.

Updates en verbeteringen zijn onder meer 'Restore Always-Strict Floating-Point Semantics' (JEP 306), 'Enhanced Pseudo-Random Number Generator' (JEP 356) en 'New macOS Rendering Pipeline' (JEP 382). Ook zijn er enkele previews en incubators voor toekomstige Java-releases voorzien.

Meer details over de specifieke uitbreidingen en aanpassingen kan je lezen in de technische blog over Java 17.

