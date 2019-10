JavaScript blijft de meest gevraagde taal voor programmeurs. Dat moet blijken uit een bevraging bij Belgische CIO's, uitgevoerd door HR-consultancybureau Robert Half.

Javascript en Typescript zijn de belangrijkste talen voor Belgische ontwikkelaars. Dat meldt Robert Half op basis van een bevraging bij 204 CIO's. Zo'n 44 procent van hen zien TypeScript/JavaScript als een belangrijke 'skill' voor ontwikkelaars. Op twee staat Python met 41 procent en op drie SQL met 37 procent. PHP staat op vier met 30 procent.

Op zich is dat niet erg verrassend. JavaScript (11,7 miljoen actieve ontwikkelaars) en Python (8,2 miljoen ontwikkelaars) bleken al de populairste ontwikkeltaal in een wereldwijde bevraging van analistenbureau Slashdata eerder dit jaar. Javascript en PHP zijn nog altijd de belangrijkste talen voor het ontwikkelen van webpagina's en -apps, terwijl Python daarnaast ook populair is voor het bouwen van programma's rond data analyse en kunstmatige intelligentie. SQL is dan weer de traditionele 'businesstaal' voor het werken met databases.

Iets minder hip zijn dan meer niche-talen zoals Solidity (28%), dat gebruikt wordt voor het ontwikkelen van smart contracts, bijvoorbeeld voor blockchainplatformen, of Go (ook wel Golang), Google's eigen taal voor systeemprogrammatuur van grote gedistribueerde systemen (25%).

Op zich biedt het kennen van ontwikkelingstalen een werknemer hoe dan ook een stapje voor, zegt Jeroen Diels, director bij Robert Half, in een mededeling. "Wie goede verbanden kan leggen tussen technologie en haar toepasbaarheid, heeft waarschijnlijk een betere kans op de arbeidsmarkt van de toekomst. Programmeren omvat de vaardigheid om een probleem op een abstracte manier te bekijken, om logisch te redeneren en om een groot probleem te herleiden tot een geheel van kleine problemen. In dat opzicht is het een vaardigheid die iedereen kan gebruiken, of je nu met een computer werkt of niet." Robert Half ziet wel het klassieke lijn per lijn coderen verdwijnen. Jeroen Diels schrijft dat toe aan kunstmatige intelligentie die de code zelf zou gaan schrijven.