Wereldwijd zijn er zo'n 11,7 miljoen JavaScript-ontwikkelaars. Op de tweede plaats volgt Python, dat voor het eerst populairder is dan Java.

Dat is de conclusie van 'State of the developer nation' van analistenbureau Slashdata. Het bedrijf doet elk half jaar een rondvraag naar welke programmeertalen ontwikkelaars gebruiken. In totaal kreeg het bedrijf zo'n 11.519 antwoorden binnen vanuit 165 landen.

Javascript blijft met 11,7 miljoen actieve ontwikkelaars de populairste ontwikkeltaal. Die populariteit groeit ook aan een stevig tempo. Op de tweede plaats komt Python (8,2 miljoen ontwikkelaars). Slashdata merkt op dat de taal daarmee Java (7,6 miljoen ontwikkelaars) voorbijsteekt.

© Slashdata

Java, C# en C/C++, respectievelijk derde, vierde en vijfde op de rangschikking, groeien ook, maar Slashdata merkt op dat dit aan een trager tempo is dan de gemiddelde groei van het aantal ontwikkelaars. De organisatie wil niet spreken van een stagnering, maar ziet dat die drie niet langer primaire programmeertalen zijn.

PHP, vijfde op het lijstje met 5,9 miljoen ontwikkelaars, blijft wel de populairste taal voor webontwikkeling.

Het volledige rapport, dat ook kijkt naar ethiek in AI, Agile methodes en de verhouding tussen mannen en vrouwen, kan je hier terugvinden.