Twitter-topman Jack Dorsey en hiphopper Jay-Z starten samen een bitcoinfonds op. Dorsey meldde vrijdag op zijn eigen socialemediaplatform dat de twee 500 bitcoin, goed voor een waarde van ongeveer 24 miljoen dollar, in het fonds steken als startkapitaal.

Het fonds is bedoeld om bitcoinprojecten te promoten, initieel met een focus op Afrika en India. Dorsey en Jay-Z (Shawn Carter) zijn op zoek naar partners en zullen het fonds oprichten als een blind trust, dat de twee zelf niet actief kunnen beheren.

Dorsey is naast de CEO van Twitter ook het hoofd van Square, gespecialiseerd in mobiele en elektronische betalingen. Hij gebruikte het bedrijf al langer om de ontwikkeling van cryptomunten te ondersteunen. Square deed in oktober 2020 een grote investering in bitcoin.

Tesla en Mastercard

Bitcoin, de oudste en meest bekende cryptomunt, heeft een goede week achter de rug. Maandag raakte bekend dat Tesla, het autobedrijf van Elon Musk, 1,5 miljard euro in bitcoin investeerde en de munt voortaan zal accepteren als betaalmiddel. Daarna meldde Mastercard dat het cryptomunten zal toelaten in het betalingsnetwerk.

De aankondigingen zorgde ervoor dat de waarde van bitcoin recordhoogtes haalde. De bitcoin, die sinds 2009 bestaat, stijgt sinds maart in rap tempo. In die maand was de digitale munt nog zo'n 5.000 dollar (ongeveer 4.100 euro) waard. Inmiddels is dat bijna het tienvoudige.

In Canada hebben de autoriteiten vrijdag trouwens de toestemming gegeven voor de lancering van een bitcoinfonds dat verhandeld zal worden op de beurs. Dat is een primeur en geeft investeerders een uitgebreidere toegang tot de cryptomunt.

