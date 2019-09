Jaya Baloo: 'De huidige algoritmes zullen niet meer veilig zijn'

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Hoe beveilig je tegen kwantumcomputers die de huidige algoritmes kunnen kraken? Post-quantum security betekent dat alles op de schop moet, zegt Jaya Baloo, de voormalige CISO van telecomgigant KPN en specialist in kwantumbeveiliging: "Het probleem is dat cryptografie in alles zit."

Jaya Baloo © SingularityU

Jaya Baloo was tot voor kort CISO bij het Nederlandse KPN, en werkt ondertussen voor beveiliger Avast, met een stevige focus op kwantumsecurity. Het is een onderwerp waarover ze 23 en 24 september ook komt spreken op de SingularityU Summit in Brussel. Data News sprak haar alvast over elementaire deeltjes, en beveiligen tegen iets dat nog niet bestaat.

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×