Je kan nu PS4 games streamen naar iPhone en iPad

Sony heeft een iOS-app uitgebracht voor PS4 Remote Play. Daarmee kan je spelletjes van je PS4 console streamen naar je iPhone of iPad. Daar hangen wel enkele voorwaarden aan vast. Zo werkt de software alleen op wifi, al hoeven de console en het mobiele toestel niet op hetzelfde netwerk te zitten. Je zal ook iOS versie 12.1 of hoger nodig hebben. De app biedt geen ondersteuning voor de DualShock controllers die bij de console zitten, maar laat je games in plaats daarvan bedienen met virtuele knoppen, of met bepaalde draadloze controllers van derde partijen.

Sony's Remote Play streaming-app bestaat al een tijdje en werd in de eerste plaats ontwikkeld om games door te sturen van de PS4 spelconsole naar de draagbare PS Vita console. Dat werkte al in 2013. Een jaar later kwam er een Android-versie, die echter alleen draait op Sony Xperia-toestellen. Een app voor Windows en Mac werd uitgebracht in 2016. Nu komt daar met iOS weer een reeks potentiële gebruikers bij.

Op een algemene Android-versie is het nog wachten. Maar nu Sony gestopt is met het bouwen van de PS Vita consoles, en de verkoop voor Sony Xperia-telefoons bijna in het niets vergaat, lijkt het logisch dat ook die afzetmarkt binnenkort aan de beurt is.