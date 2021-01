Er bestaan voor je smartphone draadloze opladers, en je hebt... wireless chargers die nét iets meer doen. Deze Oblio bijvoorbeeld: die voorziet je mobieltje niet alleen van nieuwe energie, maar maakt het gadget ook smetteloos schoon via UV-C-licht.

Smartphones zijn brandhaarden van bacteriën. Bovendien is de accu van zo'n toestel aan het eind van de dag kuisleeg. Eén plus één is twee, dachten ze bij het Franse Lexon. Het bedrijfje ontwikkelde de Oblio, een gadget dat je telefoon tegelijkertijd oplaadt én ontsmet.

Bloemenvaas

De Oblio ziet eruit als een kleine bloemenvaas. Ondersteunt je smartphone draadloos opladen via de zogeheten Qi-standaard, dan volstaat het om de telefoon in het gadget te plaatsen - in feite een wireless charger met een vermogen van 10 Watt. Dat zou genoeg moeten zijn om een lege smartphone in ongeveer drie uur weer volledig bij te tanken.

Maar wat interessanter is: een verblijf van twintig minuten in de Oblio zorgt er ook voor dat de telefoon voor 99,9 procent schoon is van bacteriën en virussen. Het doodt volgens de makers ook het hardnekkige H1N1, een subtype van het griepvirus Influenza A.

Het gadget komt binnenkort in vier verschillende kleuren op de markt en krijgt een richtprijs mee van 79,90 euro.

Gezien op CES De Consumer Electronics Show is een van de grootste techbeurzen ter wereld en een waar walhalla voor liefhebbers van gadgets en andere elektronica. Het event vindt elk jaar in januari plaats in Las Vegas, maar gaat dit keer virtueel door via een heleboel online persconferenties en productpresentaties. Data News volgt al het nieuws uit de gokstad op de voet.

