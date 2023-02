Orange heeft een nieuwe HR-topvrouw. De 46-jarige Jelle Jacquet zal het personeelsbeleid van de telecomoperator voortaan aansturen.

Jacquet werkt al sinds 2016 voor Orange. Ze begon er als Director Learning & Development en groeide de afgelopen jaren door tot Deputy Chief People Management. Nu klimt ze door naar het hoogste niveau. De functie werd de afgelopen tijd ad interim ingevuld door Paul Marie Dessart.

Voor Orange werkte Jacquet tien jaar lang voor BNP Paribas Fortis. Daar was ze achtereenvolgend Talent Manager, Head of Learning & Development en Head of Communication & Change for Digital Transformation. Daarvoor werkte ze nog voor PWC en Hudson.

'Ik dank Xavier Pichon en de raad van bestuur voor hun vertrouwen, en ik kijk ernaar uit om nog nauwer samen te werken met de leden van het uitvoerend comité. Ik zal me in het bijzonder richten op de ontwikkeling van het volledige potentieel van de medewerkers van Orange Belgium om zo bij te dragen aan de verdere strategische ontwikkeling van het bedrijf,' aldus Jacquet in een mededeling.

