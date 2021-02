Het Antwerpse digital agency icapps heeft Jeroen Trappers aangesteld als nieuwe chief technology officer. Hij volgt Wouter Martens op, die zich voortaan zal toeleggen op Mr. Watts, een spin-off met de focus op AR en de Microsoft HoloLens.

Voor Jeroen Trappers betekent de rol een terugkeer naar icapps, waar hij in 2012 al werkte. Als CTO krijgt hij de opdracht om nieuwe technologie te onderzoeken via innovation tracks, vervolgens te integreren in een commercieel aanbod en te implementeren bij de klanten.

Trappers startte zijn carrière in 2006 bij IT-dienstverlener Capgemini. Nadien vervulde hij verschillende functies in de IT, van training tot ontwikkeling van apps en toepassingen. Hij werkte onder meer als lead iOS developer voor Belfius, maar ook bij Delen Private Bank, Teamleader en Zembro. Trappers behaalde een master Informatica aan de KUL.

Voor Jeroen Trappers betekent de rol een terugkeer naar icapps, waar hij in 2012 al werkte. Als CTO krijgt hij de opdracht om nieuwe technologie te onderzoeken via innovation tracks, vervolgens te integreren in een commercieel aanbod en te implementeren bij de klanten.Trappers startte zijn carrière in 2006 bij IT-dienstverlener Capgemini. Nadien vervulde hij verschillende functies in de IT, van training tot ontwikkeling van apps en toepassingen. Hij werkte onder meer als lead iOS developer voor Belfius, maar ook bij Delen Private Bank, Teamleader en Zembro. Trappers behaalde een master Informatica aan de KUL.