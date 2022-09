Het in Amsterdam gevestigde JetLearn, een online codeer- en roboticaschool voor kinderen, is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Leiden. Samen willen ze de eenvoudig te leren programmeertaal Hedy internationaal aan nog meer kinderen gaan aanbieden.

Hedy is ontwikkeld om programmeren toegankelijker te maken voor kinderen. Dankzij de samenwerking komt Hedy binnenkort ook beschikbaar in twee van 's werelds meest gesproken talen, namelijk Hindi en Bengaals, met respectievelijk 615 miljoen en 265 miljoen moedertaalsprekers.

Intussen werkt JetLearn ook aan Hedy-versies in de Scandinavische talen. In de talen Engels, Mandarijn, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees bestond Hedy al langer.

Kloof tussen Scratch en Python'

Hedy is uitgevonden door Felienne Hermans, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. Ze geeft ook leiding aan een onderzoeksgroep gericht op programmeeronderwijs bij het LIACS (Leiden Institute of Advanced Computer Science). 'Er was een enorme kloof tussen Scratch, de object-georiënteerde taal om kinderen kennis te laten maken met programmeren, en daadwerkelijke programmeertalen als Python', legt zij uit. Hedy moet dat gat opvullen: 'De taal begint eenvoudig, zonder veel regels, en voert de moeilijkheidsgraad zeer geleidelijk op naarmate gebruikers geavanceerder worden'.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

