Proximus heeft een nieuwe Chief Consumer Market Officer. Jim Casteele volgt zo Guillaume Boutin op die vorig jaar CEO werd.

Casteele bekleedde zijn functie al ad interim sinds begin december. Vanaf 1 maart wordt hij permanent verantwoordelijk voor het consumentensegment bij Proximus. Daarbij wordt hij ook lid van het uitvoerend comité.

De nieuwe topman is burgerlijk ingenieur van opleiding en werkt al 22 jaar, sinds 1997, voor Proximus in verschillende managementfuncties. In 2017 werd hij Director Consumer Products & Solutions and Innovation. In zijn nieuwe job volgt hij Guillaume Boutin op die vorig jaar CEO van de telecomgroep werd.

Casteele bekleedde zijn functie al ad interim sinds begin december. Vanaf 1 maart wordt hij permanent verantwoordelijk voor het consumentensegment bij Proximus. Daarbij wordt hij ook lid van het uitvoerend comité.De nieuwe topman is burgerlijk ingenieur van opleiding en werkt al 22 jaar, sinds 1997, voor Proximus in verschillende managementfuncties. In 2017 werd hij Director Consumer Products & Solutions and Innovation. In zijn nieuwe job volgt hij Guillaume Boutin op die vorig jaar CEO van de telecomgroep werd.