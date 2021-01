Apple schuift Dan Riccio, het hoofd van haar hardwareafdeling, door naar een nieuw project. Daardoor wordt John Ternus voortaan verantwoordelijke voor de toestellen die uit Cupertino komen.

Ternus werkt sinds 2001 voor Apple en is sinds 2013 vicepresident hardware engineering. In zijn nieuwe rol wordt hij senior vicepresident hardware engineering, wat neerkomt op de leiding nemen over de hardwareafdeling van Apple.

Ternus was in het verleden onder meer mede verantwoordelijk voor de eerste generatie AirPods, de ontwikkeling van elke iPad en recenter de iPhone 12 en 12 Pro. Apple zegt ook dat hij een grote rol speelde in de overstap van Intel-chips naar de eigen Arm-chips van Apple.

In zijn nieuwe rol volgt hij Dan Riccio op. Hij verlaat het bedrijf niet, maar krijgt 'een nieuwe rol met focus op een nieuw project waarbij hij rapporteert aan CEO Tim Cook'. Meer details over dat nieuwe project geeft Apple niet vrij.

Riccio werkt sinds 1998 voor Apple. Hij werkte onder meer aan de eerste iMac, de iPhones en de AirPod Max. In 2010 werd hij verantwoordelijk voor de iPad hardware om in 2013 hoofd van de hardware afdeling te worden. Die rol geeft hij nu door om aan een nieuw project binnen Apple te werken.

