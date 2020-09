De Belgische ICT-dienstverlener NRB Group en zijn partner Prodata Systems gaan hun krachten bundelen. Door de samenwerking kan Prodata Systems een versterkte portefeuille aanbieden, terwijl NRB beroep kan doen op de competenties van Prodata Systems op het gebied van netwerken, cybersecurity en datacenterbeheer.

Prodata Systems is gevestigd in Zaventem. De omzet van het bedrijf is het laatste jaar met 25 procent gegroeid tot 26 miljoen euro. De onderneming is actief in zowel de privésector als de overheid. Klanten zijn onder meer de federale politie, het ministerie van Defensie, de NMBS en Brussels Airport.

Complementair

'We zijn bovendien marktleider in de digitalisering van operatiezalen van ziekenhuizen', zegt CEO Bart Carbonez. Enkele klanten op dat gebied zijn AZ Herentals, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst en de ZNA-ziekenhuizen.

NRB Group op zijn beurt denkt het dienstenaanbod van Prodata Systems aan te kunnen vullen met zijn datacenters en expertise op gebieden zoals hybride cloud- en mainframediensten. 'Dankzij Prodata Systems kan onze groep met een uitgebreider aanbod verder blijven groeien in heel het land, en in een volgende stap ook in onze buurlanden', aldus Pascal Laffineur, CEO van NRB.

