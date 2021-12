Jolyce Demely volgt op 1 januari Peter Demuynck op als algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen. Ze pleit voor een meer missiegedreven aanpak van het beleid.

'We moeten ons de vraag stellen hoe het Vlaanderen van morgen er moet uitzien, vertrekkende vanuit de uitdagingen die zich stellen en de sterktes van onze regio. Het is tijd om keuzes te maken', zegt Demely. Ze geeft Nederland als voorbeeld, dat onlangs de kaart van groene mobiliteit trok. Bedrijven verenigden zich intersectoraal in consortia en samen met de overheid wordt hiervoor 73 miljoen euro uitgetrokken. Vanuit een totaalvisie op groene mobiliteit werden concrete en meetbare doelstellingen in roadmaps uitgetekend.

Meer internationale partnerschappen

Ook wil Demely de samenwerking tussen bedrijven en onderzoekscentra de komende jaren versterken en de sector aanzetten om meer internationale partnerschappen te sluiten. De nieuwe directeur ziet ook drie speerpunten voor de sector: het aanpakken van de arbeidskrapte die de economische groei afremt, het inzetten op vergroening en digitaliseren van de productieprocessen, businessmodellen en producten, en de internationalisering van de Vlaamse technologie.

Tot slot pleit ze ervoor om meer technologie in te zetten in onze aanpak van de coronacrisis. 'Het is tijd om een shift te maken van crisismanagement naar een structurele aanpak van de coronacrisis. Zoals virologen aangeven zullen we spijtig genoeg moeten leren leven met het virus de komende jaren', klinkt het. 'Hoog tijd dus om op langere termijn na te denken over hoe we onder andere de druk op onze zorg kunnen verminderen, en lessen kunnen laten doorgaan.'

De 32-jarige Demely is sinds 2018 algemeen adviseur bij Agoria. Peter Demuynck was vijf jaar algemeen directeur en gaat nu de verdere internationalisering van Agoria en de Belgische technologiebedrijven leiden.

