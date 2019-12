De juridische website Jubel.be krijgt de eerste Belgische boete voor het overtreden van de vorig jaar ingetreden cookiewet. De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt dat bezoekers niet echt de kans kregen om cookies op de site te weigeren.

Het gaat om een boete van 15.000 euro. De Gegevensbeschermingsautoriteit zegt dat Jubel niet voldoet aan de cookiewet. Die schrijft onder meer voor dat een website zijn bezoekers de keuze moet geven of ze cookies al dan niet accepteren. De site moet ook duidelijk uitleggen welke cookies er gebruikt worden, en waarom. Jubel voldeed volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit niet aan die voorwaarden.

De site had een tijdje een 'cookiewall', waarbij gebruikers cookies moeten accepteren om op de site te kunnen. Na protest werd dat omgezet naar een toestemmingsvakje, dat al vooraf werd aangevinkt. Ook dat is niet helemaal volgens de GDPR-regels, omdat het om een zogeheten 'opt-out' gaat (je moet het vakje uitvinken om nee te zeggen), in plaats van een 'opt-in' waarbij je zelf de keuze maakt om het vakje aan te vinken en cookies te accepteren. Ook informatie over de cookies op de site zou onvolledige zijn.

Jubel zegt in een blogpost als reactie op het nieuws dat het niet juist handelde, en lijkt ondertussen ook zijn cookiebeleid te hebben aangepast.

Het gaat om de eerste boete in zijn soort die uitgeschreven is door de Gegevensbeschermingsautoriteit. De kans is groot dat er nog een heel deel volgen. Een meerderheid van de Belgische sites is namelijk niet in regel met de wet, zo schrijft De Standaard.