Juniper Networks koopt Apstra: een specialist in zelfsturende netwerken. Daarmee voert Juniper de strijd op tegen Cisco dat ook inzet op 'intent-based networking'.

'Intent-based networking', oftewel geautomatiseerde netwerken: dat is waar Cisco al even op inzet. Ook de start-up Apstra ziet daar heil in, en speelt zijn onafhankelijkheid uit als extra troef. Dat vertelde Apstra-CEO Mansour Karam vorig jaar tenminste nog aan Data News. Die troef valt alvast weg, nu Juniper Networks aankondigt dat het tot een definitieve overeenkomst is gekomen om Apstra te kopen.

Apstra startte zes jaar geleden met een platform om het netwerkbeheer in datacenters te vereenvoudigen, inclusief automatisering, troubleshooting en beveiliging. Dat platform groeide stelselmatig uit tot wat als 'intent-based networking' omschreven wordt. Noem het gerust een netwerk op (semi-)automatische piloot.

Juniper wil die technologie van Apstra nu inbrengen in het eigen portfolio van netwerkproducten voor datacenters. Dat aanbod is gebaseerd op Junos: het eigen 'programmable' besturingssysteem van het bedrijf. Klanten die zowel publieke als private clouds inzetten zullen van de synergie kunnen profiteren. "Het samengaan van Juniper en Apstra levert klanten de best mogelijke netwerken op voor het cloudtijdperk", aldus Rami Rahim, CEO van Juniper Networks in een statement.

Huidig Apstra-CEO David Cheriton is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder richtte hij ook al op Arista Network, Granite Systems en Kealia op. Cisco kocht Granite Systems in 1996. Het toenmalige Sun Microsystems nam dan weer Kealia over in 2004.

