Met de fusie tussen Just Eat en Takeaway.com achter de rug zet het bedrijf de consolidatie verder door ook zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub in te lijven.

Just Eat Takeaway.com, zoals het fusiebedrijf heet, legt 7,3 miljard dollar op tafel voor de overname van haar Amerikaanse evenknie Grubhub. De deal wordt betaald in aandelen.

Beide bedrijven verwachten dat de overname in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond, afhankelijk van het akkoord van de aandeelhouders en de regulatoren. Nadien komt het hoofdkwartier van het geconsolideerde bedrijf in Amsterdam.

Just Eat kreeg nog maar eind april groen licht om de overname van Takeaway.com te voltooien. Daarvoor legde het bedrijf 7,8 miljard dollar op tafel. Beiden bedrijven worden nu geleid door de Nederlander Jitse Groen. Vorig jaar haalden ze een omzet van 1,5 miljard euro. Voor Grubhub was dat 1,2 miljard euro.

Reuters merkt op dat de overname goed uitkomt voor Grubhub. In mei voerde het bedrijf nog gesprekken met Uber Eats, maar omdat beide bedrijven zeer actief zijn in de VS, kwam er ook bezorgdheid van mededingingsautoriteiten over de dominante positie van die twee bedrijven. Nu Grubhub wordt opgeslokt door een Nederlands-Brits bedrijf lijkt dat van de baan.

